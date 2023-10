Les inondations en Inde ont causé la mort de plusieurs dizaines de personnes, ainsi que des milliers de sans-abris. Un bilan qui risque d’être revu à la hausse, à mesure de l’évolution des équipes de secours.

Des crues subites particulièrement ravageuses

Mercredi 4 octobre 2023, de fortes inondations en Inde ont eu raison d’une vallée himalayenne. Située au Nord-Est du pays, cette région montagneuse est située à proximité de la frontière avec la Chine et le Népal. Selon TF1 Info, les autorités locales déplorent notamment le débordement du Lhonak, lac glaciaire se trouvant au pied d’un glacier non loin du Kangchenjunga, un des plus hauts sommets de la planète. Elles parlent de crues subites, causant d’importants dégâts dans une vallée en aval.

Bilan lourd amené à évoluer

Après ces dernières inondations en Inde, les autorités font état d’un bilan lourd et évoluant avec le temps. Si elles déploraient effectivement 14 morts dans un premier temps, les équipes de recherche ont trouvé de nouveaux corps dans la nuit du jeudi au vendredi. En tout, environ 40 morts sont enregistrés jusqu’ici : V.B. Pathak, numéro 1 de l’État du Sikkim, annonce la découverte de 19 corps, contre 21 au Bengale occidental, selon Shama Parveen, magistrate de district. Par ailleurs, ces inondations en Inde ont également accouché d’au moins 8 000 sans-abris. Ils sont pour l’heure hébergés dans des camps provisoires (établissements scolaires, maisons d’hôtes, bâtiments de services publics…).