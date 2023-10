Les forces armées mènent actuellement des opérations de recherche pour tenter de retrouver les militaires.

Des pluies torrentielles soudaines ont déclenché des inondations dans la vallée du Lac Lhonak, située dans l’État montagneux du Sikkim, au nord-est de l’Inde, laissant au moins 23 soldats indiens portés disparus. Comme l’ont précisé les forces armées, ils ont engagé des opérations de recherche et de sauvetage pour retrouver ces soldats. Des véhicules ont également été engloutis par les eaux, rapporte le site Lefigaro.fr.

Cette région montagneuse isolée est située près de la frontière entre l’Inde et le Népal. Le Lac Lhonak se trouve au pied du glacier, à proximité du Kangchenjunga, le troisième sommet le plus élevé du monde. Selon les autorités indiennes, le niveau de la rivière Tista était de 4,5 mètres plus élevé que la normale en raison d’un déversement d’eau provenant d’un barrage en amont.

Les inondations et les glissements de terrain sont malheureusement fréquents en Inde, causant d’importants dégâts, particulièrement pendant la mousson, de juin à septembre. Cependant, en octobre, la mousson s’atténue normalement.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re