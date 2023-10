Un lac dans l’Himalaya a débordé, déclenchant des crues subites qui ont entraîné d’énormes destructions. Au moins 77 personnes ont perdu la vie et plus d’une centaine sont encore portées disparues.

100 personnes disparues

Des crues subites causées par le débordement d’un lac glaciaire ont engendré de nombreuses destructions dans la vallée himalayenne du Nord-Est de l’Inde. Au total, 77 personnes ont été tuées dans cette tragédie. Au Sikkim, vingt-neuf victimes ont été retrouvées, et dans le Bengale occidental voisin, 48 autres corps ont été découverts. Selon le dernier bilan rapporté par Le Figaro, plus de 100 personnes restent portées disparues.

Des conséquences dévastatrices

Le lac Lhonak, à l’origine de ce débordement, est situé près du Kangchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde. Les inondations ont provoqué d’importantes destructions, emportant ponts, routes et lignes téléphoniques, entravant ainsi les opérations d’évacuation. Plus de 2500 personnes ont été secourues. Environ 3000 autres se trouvent encore bloquées dans des camps de secours improvisés. Ces conditions ont également retardé les opérations de secours par avion en raison du mauvais temps. Au total, plus de 1200 maisons ont été endommagées, a précisé le gouvernement de l’État du Sikkim.