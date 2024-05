Dubaï a connu des conditions météorologiques extrêmes mardi entraînant des inondations spectaculaires. L’aéroport international a été paralysé et les écoles ont été également fermées.

Vols détournés

Une tempête d’une rare intensité a traversé Dubaï. En conséquence, l’aéroport international du pays, l’un des plus fréquentés au monde a été paralysé. En raison de pluies diluviennes et d’inondations importantes, tous les vols à l’arrivée ont été détournés mardi. "En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, l’aéroport international de Dubaï détourne temporairement les vols attendus ce soir jusqu’à ce que la situation s’améliore", a déclaré un porte-parole de l’aéroport de Dubaï. Les vols au départ sont maintenus, a-t-il précisé sur les propos repris par Le Figaro. Cette tempête exceptionnelle a provoqué des perturbations pendant environ 25 minutes, un événement inhabituel dans ce pays désertique des Émirats arabes unis.

Les dégâts constatés

Les fortes précipitations ont également causé des inondations dans d’autres parties de Dubaï, y compris dans des centres commerciaux, sur des routes et même dans une station de métro. Les images publiées sur les réseaux sociaux témoignent de l’ampleur des dégâts. En réponse à ces conditions météorologiques extrêmes, les écoles ont été fermées et le télétravail a été prolongé pour les employés gouvernementaux jusqu’à mercredi. Par ailleurs, la demi-finale de la Ligue des champions asiatique entre les équipes Al Ain des Émirats arabes unis et Al Hilal d’Arabie saoudite a été reportée de 24 heures.

18 morts à Oman

Deux autres pays du Golfe, Bahreïn et Oman ont également subi de fortes intempéries. Les gouvernements émirati et omanais ont mis en garde contre les risques accrus d’inondations liés au changement climatique. À Oman, au moins 18 personnes ont perdu la vie dans des inondations depuis dimanche, et le corps d’un enfant a été retrouvé mardi, portant le bilan à 18 décès. Neuf écoliers et trois adultes ont perdu la vie après que leurs véhicules ont été emportés par des crues soudaines, selon l’agence de presse ONA dimanche.

DXB lake (airport). I think they need some sea planes. pic.twitter.com/wzP7L4Q9aO — Jamie Smith (@jamiebsmith) April 16, 2024