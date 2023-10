La scène s’est produite cette semaine dans un vol reliant Bangkok et Taïpei. Deux personnes font actuellement l’objet d’une enquête. Un employé de l’aéroport de Bangkok a été suspendu.

Cette semaine, un vol entre Bangkok (Thaïlande) et Taïpei (Taïwan) a été marqué par une scène pour le moins inhabituelle. Des animaux transportés clandestinement par des voyageurs ont semé la panique en se promenant dans l’appareil. Ces animaux se seraient échappés des bagages de deux passagers.

Des contrôles ont été menés après l’atterrissage de l’avion à l’aéroport Taoyuan et ont révélé la présence de plusieurs espèces protégées parmi les animaux clandestins, selon le média Thaï PBS. Les autorités taïwanaises ont confirmé la découverte de 28 tortues, 2 loutres, une marmotte et 2 rongeurs non identifiés.

Deux individus soupçonnés de trafic d’animaux font désormais l’objet d’une enquête. Un employé de l’aéroport de Bangkok, chargé des fouilles avant l’embarquement, a été suspendu.



