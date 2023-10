La hausse des cours du pétrole est une des conséquences de l’attaque surprise du Hamas contre Israël. Une augmentation qui tombe au moment inopportun. Pire encore, les experts évoquent ses conséquences sur l’inflation déjà à son comble.

Une hausse confirmée

La hausse des cours du pétrole se confirme après cette énième crise au Moyen-Orient. Lundi 9 octobre 2023, à l’ouverture des places asiatiques, deux pétroles de références mondiales ont affiché une augmentation de plus de 5 %. Il s’agit du WTI (West Texas Intermediate) et du Brent. Leurs cours ont par la suite descendu sous la barre des 4 %, respectivement de 3,6 % à 85,77 dollars et de 3,4 % à 86 dollars.

Une hausse qui tombe mal

Notons que la hausse des cours du pétrole s’enregistre en cette période déjà critique. En effet, les cours culminent actuellement en raison de la baisse de production de l’Arabie saoudite et de la Russie. D’après Les Echos, ce premier diminue sa production quotidienne d’un million de barils depuis trois mois et, le second de 300 000 barils par jour jusqu’à la fin de l’année.

Aggravation de l’inflation en perspective

Sans surprise, la hausse des cours du pétrole risque de peser sur l’évolution de l’inflation. Il s’avère d’ailleurs que les coûts de l’énergie ont toujours donné lieu à la flambée des prix. Les analyses des experts et autres observateurs suscitent davantage d’inquiétude. Parmi eux, l’on peut prendre en exemple celles de Stephen Innes, de SPI Asset Management : « Les prix du pétrole ont tendance à enregistrer des gains durables après les crises au Moyen-Orient ».