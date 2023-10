Ce défilé militaire en Corée du Sud représente une démonstration de force vis-à-vis de la Corée du Nord, renforçant l’alliance avec les États-Unis et mettant en avant les capacités militaires sud-coréennes pour d’éventuelles exportations d’armes.

Démonstration de force

La Corée du Sud a organisé mardi à Séoul son premier grand défilé militaire en dix ans, marquant une démonstration de force dans un contexte de tensions accrues avec la Corée du Nord. Environ 6 700 soldats, ainsi que des centaines de véhicules blindés et d’aéronefs, y compris des chasseurs furtifs F-35A dernier cri, ont pris part à cet événement selon le ministère de la Défense. Cependant, la pluie qui tombait sur Séoul menaçait de perturber la cérémonie. L’un des faits marquants de ce défilé a été la participation de près de 300 soldats américains d’une unité de combat, marchant aux côtés de leurs homologues sud-coréens, illustrant ainsi la solidité de l’alliance militaire entre les deux pays face aux menaces de la Corée du Nord, rapporte Le Figaro.

Présentation des nouvelles armes sud-coréennes

Traditionnellement, la Corée du Sud organisait un défilé militaire tous les cinq ans à l’occasion de la Journée des forces armées. Le dernier avait eu lieu en 2013, mais en 2018, le président de l’époque, Moon Jae-in, avait préféré une cérémonie plus sobre dans le cadre de sa politique de rapprochement avec Pyongyang. Sous la direction de Yoon Suk Yeol, un conservateur affirmant une approche plus ferme envers la Corée du Nord, la Corée du Sud a renforcé sa coopération militaire avec les États-Unis et le Japon depuis mai 2022, organisant notamment des exercices conjoints d’envergure. Le défilé a mis l’accent sur les capacités aériennes et d’infiltration, envoyant un message clair à la Corée du Nord. Il a également servi de vitrine pour présenter les nouvelles armes sud-coréennes destinées à l’exportation.

La Corée du Sud est un important exportateur d’armement, générant des revenus considérables en 2022, dont une grande partie provenait de contrats avec la Pologne pour des chars et des canons automoteurs. Cependant, elle s’abstient de vendre des armes à des pays en guerre en vertu de sa politique établie depuis longtemps. Cela pourrait cependant changer si la Corée du Nord commence à exporter des armes vers la Russie en échange de technologies spatiales et militaires, une inquiétude renforcée par la récente visite de Kim Jong Un en Russie.

