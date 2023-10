La société de transports ferroviaires en Chine ne pensait pas que sa vidéo de sensibilisation déclencherait une polémique de grande ampleur !

En Chine, China Railway a sorti récemment un spot qui a fait grand bruit. Le but de la vidéo est d’encourager les femmes à ne plus réaliser leur make-up dans le train. La société de chemins de fer n’avait pas imaginé la suite des évènements. Selon les informations relayées par CNN, le spot reste en tête des sujets les plus discutés sur le réseau social Weibo, une sorte de X local, depuis le 16 septembre. Le clip a été publié il y a plus de deux mois déjà. Il est passé plutôt inaperçu.

Comment la polémique a explosé ?

Des personnalités publiques sont tombées dessus et n’ont pas hésité à fustiger la vidéo. Les réactions n’ont pas tardé, se maquiller serait considéré comme une impolitesse du même acabit que laisser les ordures dans le train ou le fait de parler très fort.

Comment se déroule les faits dans la vidéo ?

Dans le contenu de la vidéo, on peut apercevoir une femme élégante occupée à mettre de la crème pour le visage et parfaire son fond de teint. Tout d’un coup, un homme à côté, tapote son épaule pour lui signaler que le maquillage a taché son visage. Il balance une phrase qui ne passe pas du tout auprès des utilisatrices de Weibo : « Je n’ai pas besoin de maquillage, beauté ». Le personnage féminin se confond en excuses et répare « son erreur » en lui donnant un coup de main pour enlever le fond de teint.

Le spot de campagne comptabilise plus de 340 millions de vues et elle a engendré plus de 20 000 commentaires. Au niveau de ces chiffres, le clip connaît un véritable succès. Pour le fond et la forme, c’est une autre histoire. Le message que la compagnie a voulu faire passer est un véritable échec.