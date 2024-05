Lors d’une allocution lundi devant des soldats sur une base touchée par une frappe iranienne, le chef d’état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a promis de riposter à l’attaque inédite de l’Iran contre Israël.

Benjamin Netanyahu a salué le soutien de la France

L’Iran a procédé à des centaines de tirs de missiles et de drones dans la nuit de samedi à dimanche sur Israël. Ces frappes ont été commises en représailles à une attaque meurtrière contre son consulat à Damas attribuée à Israël. Face à l’agression iranienne représentant une menace pour la paix mondiale, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lancé un appel à la communauté internationale lundi à "rester unie". "La communauté internationale doit rester unie pour résister à cette agression iranienne, qui menace la paix mondiale", a écrit le Premier ministre dans un message diffusé par ses services sur le réseau social X. Dans la foulée, il a salué le soutien de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et bien d’autres pays encore pour "contrecarrer l’attaque iranienne".

L’opération "Bouclier de fer"

De son côté, le chef de l’armée israélienne Herzi Halevi a promis ce lundi qu’Israël ne va pas en rester là. Israël va "riposter au lancement de ces si nombreux missiles, missiles de croisières et drones sur le territoire de l’Etat d’Israël", a-t-il déclaré au cours de la visite de la base de Nevatim dans le sud du pays. Le porte-parole de l’armée Daniel Hagari s’est également exprimé au même endroit en assurant qu’ils feront tout ce qui est nécessaire pour protéger l’État d’Israël. Ils le feront à l’occasion et au moment qu’ils choisiront, a-t-il ajouté. Avec l’aide des Etats-Unis et d’autres pays alliés dont la France et le Royaume-Uni, mais aussi la Jordanie et l’Arabie saoudite, la défense antiaérienne israélienne a réussi à intercepter la quasi-totalité de ces missiles et drones. L’opération, baptisée "Bouclier de fer", a été menée en "coalition", affirme Israël.

