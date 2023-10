Une mère de famille de 38 ans Veronica Youngblood a été jugée et condamnée la semaine dernière aux États-Unis pour l’assassinat de ses deux filles.

Les faits se sont produits en 2018 aux États-Unis. Véronica âgée de 38 ans a décidé de tuer ses deux filles Sharon âgées de 15 ans et Brooklyn 5 ans. Selon elle, son ex-mari allait déménager dans un autre État avec ses deux filles.

Pour se venger, elle a donné des sédatifs en forme de bonbons à ses deux enfants et a ensuite tiré avec une arme à feu. Sharon, la plus âgée, a réussi à prévenir les forces de l’ordre, mais elle décédera plus tard de ses blessures.

Lors du procès, la mère de famille a expliqué qu’elle voulait se donner la mort après le meurtre de ses deux filles. Elle a finalement été condamnée à 78 ans de prison.