Sherika de Armas a porté l’écharpe de Miss World Uruguay lors du concours de beauté en 2015. Frappée par un cancer du col de l’utérus, la jeune femme a rendu l’âme à 26 ans.

Après deux années de combat acharné contre le cancer, Miss Uruguay 2015 a succombé face à la maladie. Son frère a communiqué la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Miss Uruguay 2015 souhaitait devenir mannequin

La reine de beauté avait participé à l’élection Miss World en 2015. La couronne a été remportée par Mireia Lalaguna Royo Miss Espagne, cette année-là. La France était représentée par Miss Tahiti Hinarere Tuputu qui était la première dauphine de Camille Cerf Miss France 2015.

Sherika de Armas était âgée d’à peine 18 ans quand elle a concouru pour l’élection Miss Monde. Même si la Miss n’a pas réussi à décrocher le précieux sésame, elle a été décrite comme "l’étoile montante de l’Uruguay". Lors de sa participation à Miss World, Miss Uruguay avait évoqué ses rêves et objectifs dans la vie. La jeune femme avait révélé vouloir devenir mannequin et elle avait avoué que représenter son pays au concours international était un rêve de petite fille pour elle. Sherika de Armas était propriétaire d’un salon de beauté, elle œuvrait aussi bénévolement au profit d’une association qui s’occupe des cancers infantiles.

Les reines de beauté en Uruguay pleurent sa mort

À l’annonce de sa mort, les hommages n’ont cessé d’affluer. Miss Uruguay 2023 a tenu à rendre hommage à son aînée. "C’était l’une des plus belles femmes que j’ai jamais rencontrées dans ma vie", a déclaré Carla Romero, tenante du titre actuelle. Lola Dos Santos, gagnante de l’édition 2021, se souvient de sa bienveillance : "Je me souviendrai toujours de toi, non seulement pour tout le soutien que tu m’as apporté, mais aussi à quel point tu voulais me voir grandir et pour ton amour, ta joie, les amis que nous avons partagés et qui restent avec moi aujourd’hui", dit-elle sur des propos relayés par le média 20 minutes.