Ce jeudi 21 septembre, Facebook a offert un coup de jeune à son célèbre logo bleu.

Après 4 ans d’utilisation, Facebook a décidé, ce jeudi 21 septembre, de troquer son célèbre logo bleu dégradé contre un logo bleu foncé un peu plus uniforme !

Même " f ", même forme, il n’y a que la couleur qui change, rassurez-vous.

Une modification de la charte graphique

Pour accompagner cette remise à neuf, la plateforme a également modifié quelques détails dans leur charte graphique : une nouvelle police d’écriture, de nouvelles couleurs plus flashy avec différentes nuances de bleu, une légère modification des réactions aux posts et aux commentaires, et enfin, une modernisation des icônes (j’aime, commentaire, partage, etc.)