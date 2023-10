Le lundi 9 octobre, Robert Kennedy Jr a fait une déclaration officielle de sa candidature en tant qu’indépendant pour l’élection présidentielle de novembre 2024. À l’âge de 69 ans, ce neveu controversé de JFK (John Fitzerald Kennedy) est principalement connu pour ses théories complotistes sur la pandémie de Covid-19 et les vaccins.

"Je ne servirai que ma conscience"

Robert Francis Kennedy Jr a décidé de renoncer à l’investiture démocrate, même s’il avait peu de chance, voire aucune, de gagner. "Je ne servirai que ma conscience, mon créateur et vous", a affirmé le fils de Robert Kennedy devant ses sympathisants. Le politicien controverse a aussi critiqué Joe Biden, "jugé trop vieux par 75 %" des Américains, et Donald Trump qui doit "faire face à de multiples poursuites civiles et pénales".

’RFK Jr’ se présente alors "libre de toute allégeance à un parti". En tant que candidat indépendant, il devra lutter pour faire figurer son nom sur les bulletins de vote. En effet, comme le précise 20 Minutes, dans certains États, cela nécessite la collecte de milliers, voire de dizaines de milliers de signatures d’électeurs.

Un sondage

Selon une enquête récente menée par Reuters la semaine dernière, Robert Kennedy Jr est enregistré avec un soutien considérable de 14 % dans les intentions de vote, tandis que Joe Biden récolte 38 % et Donald Trump 40 %. Cependant, il est important de noter qu’il est fréquent que les candidats indépendants commencent avec un fort soutien, mais finissent généralement par chuter en dessous de 3 %.

Une exception notable à cette tendance a été observée en 1996, lorsque le milliardaire Ross Perot a réussi à obtenir 8 % des voix lors de la victoire de Bill Clinton contre Bob Dole.

