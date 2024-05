Trois ouvriers sont portés disparus et sont considérés comme morts après l’effondrement d’un pont le 26 mars à Baltimore, dans l’est des États-Unis.

Un ouvrier originaire du Mexique

La nouvelle a été annoncée, lundi, par le gouvernement mexicain. Le corps d’un ouvrier originaire du Mexique a été retrouvé trois semaines après l’effondrement d’un pont percuté par un navire à Baltimore, dans l’est des États-Unis. La victime, connue sous le nom de Carlos Daniel Hernandez, réalisait des travaux de réparation de la chaussée sur le pont Francis Scott Key au moment de l’accident, selon la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Barcena sur le réseau social X.

Ouverture d’une enquête

Les corps de deux ouvriers avaient été retrouvés peu après que le pont à Baltimore a été heurté par le porte-conteneurs singapourien Dali. A l’heure actuelle, trois autres sont toujours portés disparus et considérés comme décédés. En revanche, deux ouvriers ont pu être secourus. Aujourd’hui, le bateau n’a pas bougé et reste immobilisé sous des débris du pont. Il bloque ainsi une partie du transport maritime dans l’un des ports les plus actifs des Etats-Unis. Afin de faciliter le passage de navires effectuant les opérations de secours et de déblaiement, les autorités ont ouvert un couloir temporaire de navigation. Par ailleurs, une enquête sur l’accident est en cours et a été confiée à la police fédérale américaine (FBI).