Mercredi 17 avril à Panama (capitale du pays éponyme), le procureur a demandé la peine maximale de douze ans de prison pour les deux fondateurs du cabinet d’avocats Mossack Fonseca. Ils sont accusés de blanchiment d’argent dans le scandale international d’évasion fiscale révélé par les ’Panama Papers’ en 2016.

Jürgen Mossack et Ramon Fonseca

La procureure Isis Soto a demandé une peine maximale pour blanchiment d’argent contre les dirigeants du cabinet fermé, Jürgen Mossack (76 ans) et Ramon Fonseca (71 ans), accusés de transférer des fonds d’activités illicites en Allemagne et en Argentine. Ils sont également accusés d’avoir dissimulé des informations pour ouvrir des comptes bancaires et cacher des actifs. Leur cabinet aurait facilité la création de sociétés opaques pour des entreprises telles que Siemens, permettant de cacher des millions d’euros. Le procès, qui a débuté le 8 avril, implique également 24 autres prévenus, principalement d’anciens employés. Mossack a nié toute responsabilité, affirmant attendre simplement la justice. Le procès devrait durer jusqu’au 26 avril, ayant été reporté plusieurs fois depuis 2021, soulignent les médias français comme Le Figaro.

> À lire aussi : ’Panama Papers’ : plus de 30 personnes renvoyées devant la justice

Un paradis pour les riches

En 2016, les ’Panama Papers’, une enquête du Consortium international de journalistes d’investigation, ont révélé que des personnalités mondiales, y compris des chefs d’État et des célébrités, cachaient des avoirs au fisc. Le scandale a impliqué des figures telles que les anciens chefs de gouvernement d’Islande, du Pakistan et du Royaume-Uni, ainsi que des stars comme Lionel Messi et Pedro Almodovar. Cela a entraîné la fermeture du cabinet Mossack Fonseca, terni l’image du Panama. Bien que le pays ait renforcé ses lois fiscales depuis, il reste sur la liste noire de l’UE des paradis fiscaux.

En 2023, les fondateurs du cabinet ont été accusés de blanchiment d’argent lié à des entreprises brésiliennes, mais le jugement est en attente. Cette affaire, distincte des ’Panama Papers’, a mis en lumière les pots-de-vin versés par des entreprises de construction brésiliennes pour obtenir des marchés publics en Amérique latine.

> Toute l’actualité internationale sur LINFO.re