Ce week-end c’était le concert exceptionnel de U2 à la MSG Sphere de Las Vegas !

Le célèbre groupe international a eu l’honneur de produire le premier concert de l’histoire dans cette salle.

La salle a une particularité, celle de posséder le plus grand écran du monde avec 157 mètres de large, 111 mètres de haut et 54 000 m2 de LED.

Le groupe s’est produit devant 17.500 spectateurs dans cette salle à la pointe de la technologie. Pour rappel, la MSG Sphère est une arène sphérique de divertissement située à Las Vegas dans le Nevada, aux USA.

First look inside The Las Vegas Sphere 😮#LasVegas #Sphere #U2 pic.twitter.com/eb0agPMi1o

— Stan Steeghs (@stansteeghs) September 30, 2023