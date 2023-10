Terrible drame au Mexique ce dimanche. Le toit d’une église s’est effondré en pleine messe. L’accident s’est produit vers 14 h 18 quand, vraisemblablement en raison d’une défaillance structurelle, la partie supérieure de l’église s’est effondrée, ont précisé les autorités.

"Sept personnes sont confirmées mortes et dix blessés ont été secourus", a déclaré le porte-parole de la sécurité du gouvernement de l’État dans un communiqué.

Church collapsed during baptism ceremony in Ciudad Madero, Mexico, multiple dead, dozens reportedly trapped under debris.#Mexico #CaneloCharlo #cedricdoumbe #collapse #news pic.twitter.com/lHjTZf2yqf

— Anchor Manish Kumar (@manishA20058305) October 2, 2023