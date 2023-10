Des momies déformées, récemment présentées au Mexique par Jaime Maussan Flota devant des responsables politiques, ont déjà été dénoncées comme étant une "fabrication" il y a plusieurs années.

Des momies aliens ? Vraiment ?

De petits êtres au crâne allongé, avec d’énormes orbites, présentés devant des parlementaires mexicains, ont suscité fascination et imagination. Jaime Maussan Flota, expert en ovnis, les présente comme des créatures vieilles de 1000 ans trouvées dans une mine. Mais voilà, ces "momies" ne sont pas d’origine extraterrestre. Comme le note Le Huffington Post Français, les amateurs de streaming ont pu remarquer que les momies exposées devant les parlementaires mexicains ressemblent étrangement aux protagonistes d’un documentaire douteux intitulé ’Unearthing Nazca’, diffusé en 2017 sur la plateforme Gaia.com.

Ce documentaire, maintenant disponible sur Apple TV, prétendait présenter des momies découvertes à Nazca, au Pérou. Parmi elles, figuraient un humanoïde à trois doigts, une grande silhouette prostrée, et un petit individu aux orbites démesurées, tous supposés être des cadavres fossilisés d’aliens. Et il s’agit du même spécimen. Il est important de noter que le promoteur derrière cette découverte est… Jaime Maussan !

Des restes humains

Selon Snopes.com, la momie humanoïde allongée à trois doigts, qui a été mise en vedette dans le documentaire de Gaia, ainsi que dans de nombreux livres et productions audiovisuelles, a été examinée par un anthropologue. Ses conclusions étaient sans équivoque : cette momie est en réalité un assemblage de restes humains momifiés différents. De même, le crâne allongé d’une autre ’extraterrestre’ s’avère simplement être le résultat d’une ancienne coutume péruvienne.

Ces révélations mettent en lumière les sérieux doutes quant à la crédibilité de l’ufologue et soulignent le danger de la désinformation qui peut être propagée au grand public. Certains experts, tels que l’anthropologue Jennifer Raff et le journal The Atlantic, considèrent même cet engouement pour les ’momies extraterrestres sud-américaines’ comme raciste en raison de son manque de rigueur scientifique et de son exploitation de la culture indigène.

