L’annonce a été faite par son avocat le jeudi 5 octobre. George Tyndall, âgé de 76 ans, était sur le point d’être jugé pour des actes présumés commis entre 2009 et 2016 sur des patientes.

Comme l’a indiqué son avocat jeudi 5 octobre, un ancien gynécologue, George Tyndall, a été retrouvé mort à son domicile. Âgé de 76 ans, le médecin était accusé de multiples agressions sexuelles et viols sur des patientes lors d’examens gynécologiques à Los Angeles. Il devait être jugé pour des faits présumés entre 2009 et 2016, concernant des patientes qui étaient inconscientes lors de leurs consultations au centre de santé de l’université de Californie du Sud (USC). Selon les informations rapportées par Le Figaro, cette institution renommée avait précédemment accepté de verser plus d’un milliard de dollars aux plaignantes en échange de l’arrêt des poursuites civiles.

Selon Leonard Levine, l’avocat de George Tyndall, ce dernier a été découvert inconscient dans son appartement de Los Angeles par un ami inquiet qui avait une clé pour y accéder. Il a déclaré être presque certain que le décès était dû à des causes naturelles. Il avait toujours nié les accusations portées contre lui, malgré les témoignages d’accusations d’agressions et de viols par des centaines de patientes, certaines depuis les années 1990. L’ex-gynécoloque aurait également pris des photos des organes génitaux des patientes et tenu des propos obscènes, racistes et homophobes.

Les accusations ont révélé que le gynécologue ciblait souvent des étudiantes étrangères, en particulier asiatiques. Ces dernières ne parlaient pas couramment anglais et n’étaient pas habituées aux examens gynécologiques. Cette affaire a secoué l’université de Californie du Sud, accusée de ne pas avoir réagi adéquatement aux plaintes contre Tyndall et d’avoir ignoré les agissements du praticien. Toujours selon la même source, le scandale a conduit à la démission du président de l’université en 2018.