Après 62 ans, les jumeaux Siamois Lori et George sont décédés le 7 avril à l’hôpital de l’université Pennsylvanie.

Reconnus par le Guinness World Records comme étant les jumeaux siamois les plus âgés du monde, ils sont parvenus à défier toutes les prédictions des médecins selon lesquelles ils ne pourraient pas vivre au-delà de trente ans.

Ils étaient fusionnés par la voûte crânienne, il s’agit de la forme la plus rare de jumeaux siamois, représentant seulement 2 à 6 % des cas.

Lori et George partagent un autre record celui des premiers jumeaux siamois de même sexe à s’identifier comme étant de sexes différents. George, qui s’appelait alors Dori, a annoncé qu’il était transgenre en 2007.

Ils sont décédés à l’âge de 62 ans le 7 avril. La cause de leurs décès n’est pas encore connue. Lori et George laissent dans le deuil leur père, six frères et sœurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.