Le 14 août dernier, Andreas Probst, un ancien policier âgé de 64 ans, a été victime d’un acte de violence choquant alors qu’il effectuait une promenade à vélo tôt le matin. Deux adolescents ont délibérément provoqué sa chute, tout en enregistrant leur acte sur vidéo. Le conducteur, un adolescent de 17 ans, a été appréhendé peu de temps après l’incident et inculpé de meurtre.

Les images de la collision, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, montrent le jeune conducteur commettre de graves infractions au code de la route, tout en mettant en danger d’autres usagers en roulant à grande vitesse. À un moment donné, la victime apparaît à l’écran, et le conducteur demande à son passager s’il est prêt. Ce dernier, enthousiaste, répond : "Allez, frappe-le". Les deux adolescents s’approchent de l’ancien policier par l’arrière et le percutent violemment, le projetant dans les airs, puis ils prennent la fuite tout en filmant une dernière fois leur victime, étendue inerte au bord de la route.

L’Apple Watch de la victime a enregistré cette tragédie. En effet, Taylor Probst, la fille du défunt, a reçu une notification de la montre connectée de son père, signalant une chute. Alertée par cette notification, elle s’est immédiatement rendue sur les lieux de l’accident, situés à cinq kilomètres de leur domicile. Sur place, elle a découvert un casque, un vélo et le téléphone portable de son père, mais ce dernier avait été transporté à l’hôpital.

Dès les premiers instants de l’incident, Andreas Probst avait été pris en charge en urgence par les services médicaux, mais malgré les efforts déployés par les équipes médicales, il a finalement succombé à ses graves blessures. Sa disparition laisse derrière elle une famille en deuil et une communauté profondément choquée.

Two teens stole a car and filmed themselves murdering an innocent cyclist for laughs.

Reverse the races… and it’s a national media story for a month, complete with a televised Ben Crump press conference and a Biden speech on white terrorism. pic.twitter.com/hgrg5VbbkW

