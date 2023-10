La NASA doit dévoiler les premières images du plus important échantillon d’astéroïde collecté dans l’espace, ainsi que les premières analyses de sa composition, suscitant l’enthousiasme de scientifiques du monde entier. En 2020, la mission Osiris-Rex avait extrait cet échantillon de l’astéroïde Bennu, et la capsule renfermant cette précieuse récolte est revenue avec succès sur Terre il y a un peu plus de deux semaines, en effectuant un atterrissage dans le désert américain.

Depuis lors, l’ouverture minutieuse de la capsule a lieu dans une salle blanche située au centre spatial Johnson de la NASA à Houston, et cette opération a déjà révélé quelques surprises. "Il y a tellement de matière que cela nous prend davantage de temps que prévu pour la récupérer", a dit Christopher Snead, scientifique à la NASA. Et cela est "le meilleur problème qu’on puisse avoir", a-t-il continué dans un communiqué relayé par les médias français comme France 24.

Avant que la capsule ne revienne sur Terre, la NASA avait estimé avoir réussi à recueillir environ 250 grammes de matière de l’astéroïde Bennu, surpassant ainsi largement les quantités obtenues lors de deux précédentes missions japonaises vers d’autres astéroïdes.

L’Agence spatiale américaine devra confirmer cette évaluation mercredi lors d’un événement public suivi d’une conférence de presse. Cependant, les premières indications sont très encourageantes. Selon Christopher Snead, de la matière a été retrouvée "en abondance" à l’extérieur du compartiment de collecte.

