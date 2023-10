Cela fait 27 ans, jour pour jour, que Tupac Amaru Shakur décède lors d’une fusillade à Las Vegas, aux Etats-Unis. Il avait 25 ans au moment des faits.

Cela fait maintenant 27 ans que le monde a perdu un de ses plus grands rappeurs : Tupac Amaru Shakur.

Dans la nuit du 7 septembre 1996, Tupac assiste au match de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon à Las Vegas : une bagarre éclate dans le hall entre le rappeur et plusieurs membres d’un clan. Plus tard dans la soirée, le rappeur monte à bord d’une BMW E38, suivi par un grand convoi comportant de nombreuses personnes de son entourage.

Alors qu’il s’arrête à un feu rouge, une Cadillac s’approche du véhicule : les passagers descendent l’une des fenêtres, et tirent une rafale de coups de feu à moins de quatre mètres de distance.

Tupac est touché à quatre reprises : une balle lui perfore le bassin et la main, une autre la cuisse, et les deux autres à la poitrine. Les deux dernières s’avèrent être mortelles.

Il est transporté d’urgence à l’hôpital, où il décédera 6 jours après.

La mort de 2pac reste encore un mystère à l’heure actuelle, de nombreuses théories continuent à circuler : guerre de gang, implication du FBI, etc.

Certains pensent même qu’il est encore en vie.