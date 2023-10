Une rencontre effroyable, imaginez-vous, croiser un alligator qui détient un corps entre ses mâchoires. En Floride, cette situation s’est réellement passée. Le 22 septembre dernier, la police a reçu un appel qui disait avoir aperçu un corps dans une petite baie à Largo. Le cadavre en question se trouvait dans la bouche d’un alligator qui mesurait aux alentours de quatre mètres. L’identification du corps a permis de savoir qu’il s’agissait d’une personne de sexe féminin, âgée de 41 ans. Une enquête a été ouverte pour connaître "les circonstances du décès". L’alligator a été "tué sans cruauté’ selon la communication des autorités.

Jamarcus Bullard a raconté les faits aux médias. Après sa découverte horrifiante, il s’est dépêché d’alerter les pompiers. La bête féroce a "a tiré le corps, comme s’il s’accrochait à la partie inférieure de son torse, et l’a entraîné sous l’eau" selon le témoignage de Bullard. L’homme souligne que la capture de l’animal était loin d’être facile, il a vivement répliqué face aux assauts des forces de l’ordre.

"Ils avaient enroulé une corde autour de son cou et l’avaient arrimé à la poulie d’un camion", révèle le témoin.

."Ils étaient en train de le ramener, mais il a commencé à entraîner le camion dans l’eau. Alors, ils ont pris un long bâton, ont sorti sa tête de l’eau, et lui ont tiré dessus", a relayé Jamarcus.

En Floride, la rencontre des habitants avec des alligators est plutôt fréquente. Les forces de police ont rapporté que c’était le deuxième décès causé par un alligator, cette année, dans la ville. Pas plus tard qu’en juillet, une femme âgée de 69 ans a été mortellement attaquée par ce reptile. Elle était en train de faire une balade avec son chien à proximité d’un lagon.



The Pinellas County Sheriff’s Office has identified the woman whose remains were found Friday afternoon in the same area as a nearly 14-foot alligator in Largo as 41-year-old Sabrina Peckham. https://t.co/KnYNytJq5E

— Spectrum Bay News 9 (@BN9) September 24, 2023