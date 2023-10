La scène, qui s’est déroulée dans une résidence en Floride, a été enregistrée par une caméra de vidéosurveillance domestique. Blessée à la main, la petite fille a été emmenée à l’hôpital.

Une petite fille de 3 ans s’est tirée une balle dans la main avec une arme chargée en Floride alors qu’un jeune homme était à la maison pour la surveiller. Les images de la vidéosurveillance montrent le moment où l’enfant a ramassé et manipulé l’arme pendant qu’Orlando, 23 ans, était absorbé par un match de football sur son ordinateur portable, rapporte Fox News.



Profitant de cette distraction, la fillette a eu accès à l’arme à feu qui se trouvait sur un canapé et a commencé à jouer avec. Le tir accidentel a provoqué une situation de panique dans la maison. D’autres membres de la famille, dont le père et la grand-mère de l’enfant, sont intervenus pour lui porter secours.

La victime a été transportée en urgence à l’hôpital. Elle se porte bien, selon ses proches. Quant au jeune homme qui devait surveiller l’enfant au moment de l’accident, il a été placé en garde à vue et devrait être poursuivi pour "négligence à l’égard d’un enfant ayant entraîné des lésions corporelles graves", selon le média.