Les soupçons entourant Hunter Biden, âgé de 53 ans, ancien toxicomane et confronté à des problèmes judiciaires, sont à l’origine de cette procédure de destitution visant le président des Etats-Unis.

Des faits datant de 2009 à 2017

Aux États-Unis, les républicains ont initié une enquête visant à destituer Joe Biden en raison des affaires controversées de son fils, Hunter Biden. Le chef républicain de la Chambre des représentants américaine a accusé le président d’avoir "menti" au peuple américain et a annoncé le lancement de cette enquête le mardi 12 septembre. Cette procédure a été lancée après les soupçons entourant l’homme âgé de 53 ans, ancien toxicomane et confronté à des problèmes judiciaires tels que la détention illégale d’une arme à feu. Le fils du président américain est en effet soupçonné d’avoir conclu des accords douteux en Chine et en Ukraine entre 2009 et 2017, profitant de la position de son père en tant que vice-président sous l’administration de Barack Obama, détaille France Info.

Aucune preuve d’une faute

Il convient de noter que cette enquête parlementaire n’est pas la première visant le président en exercice et candidat à sa réélection. Le porte-parole de la Maison-Blanche a critiqué une enquête menée par les républicains sur une période de "neuf mois" sans qu’aucune preuve d’une faute n’ait été présentée sur le réseau social X. Il est peu probable que cette nouvelle enquête aboutisse à une destitution, car les démocrates détiennent la majorité au Sénat et cette chambre serait chargée de juger Joe Biden en cas d’inculpation.

