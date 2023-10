Un homme dans la trentaine a perdu la vie le 4 septembre dernier après avoir mangé des huîtres crues dans un restaurant aux Etats-Unis. Bien que les fruits de mer soient réputés pour leurs bienfaits sur la santé, il faut les consommer avec précaution pour éviter les risques d’intoxication.

Atteint d’une infection bactérienne après avoir mangé des huîtres crues

Ce mois de septembre, un trentenaire résident aux États-Unis est décédé à la suite d’une infection bactérienne contractée après la consommation d’huîtres crues dans un restaurant, rapporte Fox26. Le jeune homme "avait des problèmes de foie. Il avait aussi d’autres problèmes, et il a dû prendre des médicaments qui supprimaient son système immunitaire", selon le Dr Philip Keizer de l’autorité sanitaire du comté de Galveston. "Il se trouve que les conditions dans lesquelles il était l’ont vraiment prédisposé à une infection grave à Vibrio Vulnificus", a-t-il ajouté.

Une enquête menée par les autorités sanitaires locales

Après le décès de ce jeune homme, une enquête a été lancée pour identifier la source de la bactérie. Dans ce cadre, les autorités sanitaires ont inspecté l’établissement où les huîtres ont été servies. Les étiquettes ont été vérifiées pour identifier les lots incriminés. Le Dr Keizer a expliqué que "l’État les analyse pour voir si nous pouvons trouver les huîtres et déterminer s’il existe une incohérence dans un lot particulier d’huîtres".

Ce qu’il faut savoir

Les fruits de mer sont riches en nutriments, mais présentent aussi des risques potentiels pour la santé humaine. "Ces dangers sont à la fois biologiques (virus, bactéries, parasites) et chimiques (toxines, allergènes, substances chimiques, microplastiques)", a affirmé l’Académie de médecine. Elle a ajouté que "l’exposition des populations à ces dangers par la consommation de fruits de mer s’explique notamment par leur mode de production et les habitudes de leur consommation". Pour éviter les risques, il est important de vérifier la date de pêche, la fraîcheur du produit et de se conformer strictement à la date de péremption.