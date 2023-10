Alors que les Républicains ont lancé une procédure en détention visant Joe Biden, le fils de ce dernier a été inculpé au niveau fédéral pour détention illégale d’arme à feu. Hunter est accusé d’avoir fait une fausse déclaration au moment d’acheter une arme en 2018.

Accusé d’avoir menti sur sa consommation de drogues lorsqu’il a acheté une arme

Les problèmes se multiplient pour Joe Biden. Alors qu’une procédure en destitution visant l’ex-président des États-Unis a été lancée par les républicains, son fils cadet a été inculpé au niveau fédéral pour détention illégale d’arme à feu. Cible privilégiée de la droite américaine, il est accusé d’avoir trompé les autorités lors de l’achat d’une arme en 2018 en déclarant ne pas avoir de dépendances. Hunter Biden a "sciemment fait une fausse déclaration" alors qu’il a reconnu avoir consommé de la drogue à l’époque.

En plus de cette poursuite, Hunter Biden est aussi l’objet d’accusations du Parti républicain au Congrès liées à ses activités antérieures en tant qu’homme d’affaires. D’après le journal Le Parisien, ce serait la raison pour laquelle le dirigeant conservateur Kevin McCarthy aurait demandé à son équipe d’initier une enquête en vue de la destitution du Président.

D’autres accusations

Les ennuis judiciaires de Hunter Biden ont régulièrement suscité des controverses et des attaques de la part de la droite américaine. Dans son livre intitulé "Beautiful Things", il parle de ses luttes contre la toxicomanie et l’alcoolisme, notamment son addiction au crack. Ces problèmes de dépendance seraient dus à un tragique accident survenu dans sa jeunesse.

Outre l’accusation de détention illégale d’arme à feu et l’omission de paiement d’impôts en 2017 et 2018, Hunter Biden a été également au centre de controverses liées à ses activités commerciales en Chine et en Ukraine pendant le mandat de son père en tant que vice-président, de 2009 à 2017. Joe Biden n’a cependant jamais abordé en détail les problèmes judiciaires de son fils cadet.

