George et Lori Schappell, liés par une partie de leur crâne, avaient toujours refusé toute opération pour être séparés. Les jumeaux siamois sont décédés à l’hôpital de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis), selon le Guinness des records.

Espérance de vie fixée à 30 ans

Les jumeaux siamois les plus âgés au monde sont décédés. Le Guinness des records a annoncé la mort des Américains Lori et George Schappell à l’âge de 62 ans alors que leur espérance de vie était fixée à 30 ans. Ils dépassent de 9 ans la durée de vie des sœurs Masha et Dasha Krivoshlyapova, mortes en 2015 à l’âge de 53 ans. Leur décès est survenu à l’hôpital de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis), selon toujours le Guinness. En revanche, la famille des deux frères et sœurs n’a pas dévoilé la raison de leur mort. Selon le livre des records, les siamois étaient liés par une partie de leur crâne. Ils avaient également en commun de nombreux vaisseaux sanguins vitaux ainsi que 30% de leur cerveau. Lori était valide, mais George était obligé de se déplacer en fauteuil roulant, rapporte BFMTV.

Des siamois indépendants

Lori et George Schappell habitaient ensemble dans un appartenant de Pennsylvanie. Chacun avait sa propre chambre dans laquelle ils dormaient alternativement une nuit sur deux. Malgré leur handicap, ils revendiquaient leur indépendance. George était chanteur de country, tandis que Lori travaillait dans la blanchisserie d’un hôpital. Elle a également remporté plusieurs trophées dans des compétitions de bowling. En 2007, George a procédé à sa transition de genre, une première pour un jumeau siamois. Les jumeaux siamois avaient toujours refusé toute opération pour être séparés. "Pourquoi réparer ce qui n’est pas cassé ?", a déclaré George dans le documentaire "Les siamois qui vivaient leur vie séparée" paru en 1997.

