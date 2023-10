D’après le rapport de l’ONU, la Colombie reste le premier producteur de cocaïne dans le monde. Le pays a enregistré une production record en 2022.

Le principal producteur mondial de cocaïne

La Colombie a conservé son statut de leader mondial de la production de cocaïne en 2022, selon le rapport de l’ONU. Les vastes plantations de coca du pays ont couvert une superficie record de 230 000 ha, enregistrant une hausse significative de près de 13 % par rapport à l’année précédente. L’ONU a aussi noté une augmentation de la production de cocaïne pour les marchés américains et européens, passant de 1 400 à 1 738 tonnes.

Premier producteur de feuilles de coca dans le monde

Cette tendance à la hausse était déjà observée en 2021, lorsque la Colombie comptait 204 000 ha de cultures de coca, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2020. La croissance a légèrement ralenti en 2022, mais le chiffre reste le plus élevé enregistré par l’ONU depuis 2001. La Colombie reste de loin le premier producteur mondial de feuilles de coca, surpassant le Pérou et la Bolivie. Les États-Unis sont leurs premiers consommateurs.

Une nouvelle stratégie dans la lutte contre le trafic de drogue

La Colombie se penche vers une nouvelle approche dans la lutte contre le trafic de drogue. Cette stratégie vise à démanteler les organisations criminelles et à réduire leur influence tout en favorisant la transformation des régions concernées. Le pays veut promouvoir des économies légales et alternatives en faveur des petits agriculteurs, souvent les plus vulnérables de la chaîne de production. Le ministre colombien de la Défense, Ivan Velasquez, a souligné que la priorité sera donnée à la lutte contre les gros acteurs du trafic de drogue plutôt qu’aux agriculteurs pauvres, dont la culture de la coca constitue souvent le seul moyen de subsistance.



