Lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Canada, un incident regrettable a eu lieu lors de sa visite à la Chambre des communes à Ottawa. Le président de l’Ukraine a été invité à applaudir Yaroslav Hunka, présenté comme un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui s’était battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes et qui soutenait toujours les troupes, à l’âge de 98 ans. Cependant, il a été révélé que Yaroslav Hunka avait servi dans une division nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, appartenant à la SS et ayant prêté serment d’allégeance à Adolf Hitler, rapporte le Huffington post.

L’ovation accordée à Yaroslav Hunka a suscité la condamnation de plusieurs organisations juives et de défense des droits de l’homme, qui ont souligné le passé nazi de l’ancien soldat. Le président du parlement canadien, Anthony Rota, a présenté des excuses officielles 72 heures après l’incident notamment aux communautés juives du Canada et du monde entier. De son côté, le cabinet du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré qu’il n’avait pas été informé à l’avance de l’invitation ou de la reconnaissance de Yaroslav Hunka, reportant l’entière responsabilité de cette erreur sur Anthony Rota.

L’opposition au Canada a critiqué le gouvernement, affirmant que le bureau du protocole du Premier ministre était chargé d’organiser et d’approuver tous les invités et programmes des visites d’État de ce type. Le Premier ministre Justin Trudeau a, quant à lui, qualifié cet incident d’"inacceptable" et de "gênant" pour le Parlement du Canada et l’ensemble des Canadiens.

You may’ve seen @JustinTrudeau & Volodymyr Zelinskyy celebrate in the Canadian Parliament Yaroslav Hunka, 98, an ex-Waffen SS fighter.

It appears neither knew of Mr Hunka’s past & the Canadian Speaker @AnthonyRota, his constituent invited him without checking.

Cc @Jay_Beecher pic.twitter.com/Ey7iqROte1

— David Atherton (@DaveAtherton20) September 25, 2023