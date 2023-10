Ce lundi 11 septembre, les Américains commémorent le 22e anniversaire des attentats terroristes qui ont secoué les États-Unis en 2001. Seulement 1 649 des victimes avaient été identifiées, mais l’espoir a été ravivé avec la récente identification de deux autres.

Victimes identifiées grâce à une technologie de pointe

Les États-Unis ont vécu les attentats les plus meurtriers de leur histoire le 11 septembre 2001. Deux avions de ligne détournés par des terroristes ont frappé de plein fouet le World Trade Center à New York. Les deux tours se sont effondrées. Parmi les 2 753 personnes décédées dans ces attaques, seulement 1 649 ont pu être identifiées, mais des noms sont régulièrement ajoutés à la liste.

Vingt-deux ans après, les restes de deux victimes tuées dans les tours jumelles du World Trade Center ont pu être identifiés grâce à leur ADN, à l’aide d’une nouvelle technologie. Il s’agit d’une "technologie de séquençage de nouvelle génération récemment adoptée, plus sensible et plus rapide que les techniques d’ADN conventionnelles", précise le bureau de médecine légale de New York.

"Ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles des victimes"

Les autorités ont annoncé l’information avant la commémoration prévue ce lundi. Ces victimes - un homme et une femme - n’ont cependant pas été dévoilées à la demande des familles. "Nous espérons que ces nouvelles identifications apporteront un peu de réconfort aux familles des victimes", selon le maire de la ville, Eric Adams, dans un communiqué vendredi. Il a souligné que "les efforts déployés par le bureau du médecin légiste en chef témoignent de l’engagement inébranlable de la ville à réunir toutes les victimes du World Trade Center avec leurs proches" .

Malgré cette avancée, environ 1 104 victimes restent non identifiées, principalement en raison de la violence de l’effondrement des tours, qui a empêché la récupération de traces d’ADN pour des centaines de victimes. Chaque année, New York commémore ce tragique événement avec des cérémonies officielles.