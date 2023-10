La crise sanitaire liée à la Covid-19 a considérablement freiné les progrès dans la lutte contre la pauvreté infantile. Selon un rapport conjoint de l’Unicef et de la Banque mondiale publié le 7 septembre, 333 millions d’enfants continuent de vivre dans des conditions d’extrême pauvreté à l’échelle mondiale.

"Intolérable"

Le rapport de l’agence onusienne révèle qu’un enfant sur six dans le monde survit avec moins de 2,15 $ (2 €) par jour. Il est à noter que sans les perturbations induites par la pandémie de Covid-19, 30 millions d’enfants de plus auraient pu échapper à la pauvreté. Les crises aggravées, dues aux conséquences du Covid-19, aux conflits, au changement climatique et aux chocs économiques, ont bloqué les progrès et laissé des millions d’enfants dans une pauvreté extrême, a affirmé la directrice générale de l’Unicef, Catherine Russell, rapportent les médias français comme Le Figaro. "Un monde dans lequel 333 millions d’enfants vivent dans une pauvreté extrême - privés non seulement de leurs besoins fondamentaux, mais aussi de dignité, d’opportunités ou d’espoir - est tout simplement intolérable", a-t-elle continué.

"Nous ne pouvons pas laisser tomber ces enfants"

En Afrique subsaharienne, la situation est alarmante avec 40 % des enfants vivant dans l’extrême pauvreté, le pourcentage le plus élevé au monde. Contrairement à d’autres régions qui ont vu une réduction de la pauvreté infantile ces dernières années, l’Afrique subsaharienne a vu cette situation s’aggraver, en raison de la croissance démographique rapide, de l’impact du Covid-19 et des catastrophes climatiques.

La Banque mondiale et l’Unicef ont conjointement exhorté les pays à accorder la plus haute importance à la lutte contre la pauvreté infantile en mettant en place un ensemble de mesures, notamment l’extension des programmes d’allocations familiales universelles. "Nous ne pouvons pas laisser tomber ces enfants maintenant", a affirmé Luis Felipe Lopez-Calva, directeur de la Banque mondiale. Il a souligné : "mettre fin à la pauvreté des enfants est un choix politique".

