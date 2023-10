Deux jours après le séisme qui a touché le pays, les marocains s’organisent pour venir en aide aux victimes de la catastrophe. Sur place, notre correspondante Virginie Darmalingom, nous donne des nouvelles.

Deux jours après le drame qui a touché les régions environnantes de Marrakech, les marocains s’organisent pour venir en aide aux victimes du séisme.

Ce dimanche matin, ils sont des centaines devant le lycée Victor Hugo de Marrakech pour donner un coup de main, n’importe lequel.

Prêts de voitures, dons de denrées

Selon notre correspondante à Marrakech, "il y a une grosse solidarité". En effet, "beaucoup de gens prêtent leurs voitures et s’organisent avec les secours sur place pour y déposer de l’eau, des couches, des conserves, des Doliprane, des couvertures, etc", avec pour objectif, "apporter les denrées aux victimes, hors de la ville".

Pour rappel, comme l’explique notre correspondante, "Marrakech a été très peu touchée par le séisme, c’est plutôt les régions environnantes", précise-t-elle.

Spontanée, désorganisée, mais terriblement efficace

Spontanée, la solidarité s’est organisé après des appels aux dons et au volontariat de la part des autorités. Une bénévole de l’association du humanitaire du Croissant Rouge, du nom de Maryline Watrigant, s’explique : "Hier ils ont lancé un appel à volontariat. Ils nous ont donné des gilets. On est parti voir des villages inaccessibles, où tout est détruit. Heureusement l’appel aux dons a montré un gros élan de solidarité. C’est très dur pour les habitants des montagnes, ils n’ont rien".

"Une solidarité extraordinaire"

Selon cet autre bénévole, Alexandre Krasnopolski, de la même association humanitaire détaille la situation : "On a été au dessus du village Amizmiz. On a vu une situation très compliquée, avec beaucoup de dévastation. On remarque une solidarité extraordinaire. Maintenant le but c’est d’amener les denrées à l’endroit où ça va servir. Tout est un peu désorganisé mais tout le monde essaie de faire au mieux. C’est un événement inédit donc on fait ce qu’on peut".

Le séisme de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter est survenu dans la nuit de vendredi 8 septembre, au samedi 9 septembre. Pour le moment, le tremblement de terre aurait fait au moins 2012 morts, dont un français. Ainsi que 2059 blessés, dont 1404 gravement. Des villages entiers ont été anéantis par la secousse.

La France s’est dite prête à intervenir "quand les autorités locales le jugeront utile" a déclaré Emmanuel Macron.