Une attaque dans l’ouest du Niger a entraîné la mort de vingt-neuf soldats, marquant ainsi la perte la plus lourde en vies humaines depuis le coup d’État perpétré par les militaires à la fin du mois de juillet. Le pays est aux prises avec une violence djihadiste persistante. Cette tragédie a été confirmée par le ministère de la Défense dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 octobre.

Bilan lourd

"Un détachement des forces de sécurité a fait l’objet d’une attaque complexe au nord-ouest de Tabatol, combinant l’utilisation d’engins explosifs improvisés et de véhicules kamikazes par plus d’une centaine de terroristes", fait savoir un communiqué, rapportent les médias français comme La Nouvelle République. "Le bilan provisoire de cette attaque est le suivant : côté ami, 29 soldats sont tombés en héros, deux ont été gravement blessés", continue le texte qui souligne que "plusieurs dizaines de terroristes" sont morts.

L’attaque s’est produite près de la frontière malienne lors d’une opération visant à contrer la menace posée par l’État islamique au grand Sahara (EIGS), qui est solidement enraciné dans la région. Cette confrontation marque le bilan le plus lourd depuis l’arrivée au pouvoir des militaires, qui avaient justifié leur coup d’État du 26 juillet en grande partie en raison de la détérioration de la situation sécuritaire.

’Trois frontières’

En août dernier, une attaque présumée de djihadistes avait coûté la vie à au moins 17 soldats nigériens et en avait blessé 20 autres à côté de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. La région connue sous le nom de ’trois frontières’, située entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, est devenue un refuge pour les groupes djihadistes sahéliens affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique au Grand Sahara (EIGS).

"Des communications des terroristes, contraints au repli, ont été interceptées et ont permis d’établir que ces criminels ont bénéficié d’une expertise extérieure", révèle le communiqué de mardi, sans donner plus de détails.

