À leur arrivée au pouvoir, les généraux nigériens ont demandé le retrait des soldats français déployés au Niger. L’opération commence ce mardi 10 octobre, et se fera sous escorte de l’armée.

Une exigence du régime militaire arrivé au pouvoir

Plus d’un millier de soldats français se trouvent actuellement au Niger, principalement sur la "base aérienne projetée" près de l’aéroport de Niamey. Depuis l’arrivée au pouvoir des généraux nigériens suite à un coup d’État, plusieurs accords de coopération militaire avec Paris ont été remis en question, ce qui a conduit à un changement fondamental dans leur partenariat. Le régime militaire exige le départ des troupes françaises installées sur le territoire.

Début des opérations de retrait prévu ce mardi 10 octobre

Fin septembre, le président de la République française a annoncé le départ des troupes françaises, mais aussi la fin de toute coopération militaire avec le Niger. Le régime militaire a annoncé lundi soir dans un communiqué que les opérations pour le retrait des soldats français commenceront ce mardi 10 octobre, sous escorte de l’armée nigérienne.

Un calendrier "déterminé d’un commun accord"

Les généraux nigériens ont affirmé qu’un "calendrier... a été déterminé d’un commun accord" après "des rencontres" et "des échanges" avec la France.

Durant le week-end, des convois ont été organisés entre les bases avancées du nord-ouest, où environ 400 militaires français sont stationnés, et la capitale, Niamey. Ces convois ont eu pour objectif de ravitailler les bases de Ouallam et Tabarey-Barey, assurant ainsi la continuité des opérations tout en se conformant à la demande de retrait.



