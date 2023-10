Moins d’une semaine après le violent séisme qui a fait des milliers de morts au Maroc, de nouvelles secousses ont été ressenties dans la région de Marrakech ce jeudi 14 septembre. Le site Myearthquakealerts.com a noté un tremblement de terre d’une magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter.

Le Maroc a été touché par un puissant tremblement de terre dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. C’était le pire séisme de l’histoire du pays. Cette catastrophe a provoqué des dégâts importants et semé la panique à Marrakech et dans d’autres villes. Les autorités locales ont fait état de près de 3000 morts et plus de 5 000 blessés.

Moins d’une semaine après ce cauchemar, certains internautes habitant dans la région de Marrakech ont affirmé avoir ressenti des secousses ce jeudi, tôt le matin. Le site Myearthquakealerts.com note qu’il y avait effectivement eu un séisme de 4,6 sur l’échelle de Richter, vers 5 h 50.

Après un important séisme, les répliques sismiques sont courantes et même attendues, comme cela se produit au Maroc. En général, elles sont moins intenses. Actuellement, les secours redoublent d’efforts dans le pays pour venir en aide aux villages gravement touchés, même si les chances de retrouver des survivants s’amenuisent avec le temps, six jours après la catastrophe.



