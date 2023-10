Un avion militaire s’est écrasé samedi à Gao, au Mali. Pourtant, la junte au pouvoir est restée totalement silencieuse depuis les faits. Pour la première fois, elle a évoqué de manière détournée ce crash mercredi par l’intermédiaire du décès du lieutenant-colonel Moussa Traoré. Selon ses proches, ce dernier a perdu la vie à la suite du crash de l’avion IL-76 de l’armée malienne, rapporte HuffPost.

En rendant hommage à cet officier, l’armée malienne s’est contentée de dire qu’il est mort samedi à 62 ans "au cours du service aérien commandé". Pourtant, le lieutenant-colonel se trouvait dans l’avion qui s’est écrasé samedi, d’après des membres de sa famille et un responsable militaire s’exprimant sous le couvert de l’anonymat.

Depuis mercredi, une vidéo, décrite comme montrant cette catastrophe aérienne, fait le tour des réseaux sociaux. Sur la séquence d’images, on peut voir un appareil ressemblant à un Iliouchine 76 de conception soviétique en phase d’atterrissage. L’avion n’a pas réussi à s’arrêter au bout de piste avant de s’exploser. Jusqu’ici, la presse française n’a pas pu identifier l’origine de cette vidéo.

Aucune information concernant ce crash n’a été communiquée, mais dès dimanche, différents responsables ont indiqué que l’appareil appartenait à l’armée malienne et transportait des membres du groupe Wagner, et que le bilan humain était lourd.

Pour rappel, la junte au pouvoir est soupçonnée de s’être adjoint les services de ce groupe paramilitaire russe. Elle a pourtant démenti la coopération avec Wagner en expliquant que des instructeurs de l’armée russe l’aident à combattre les djihadistes.

Les obsèques du lieutenant-colonel Traoré ont eu lieu mardi en présence du ministre de la Défense, le colonel Sadio Camara, réputé proche de la Russie.

#Mali

Here are the images of the IL-76 crash in Gao a few days ago.

For the moment, the authorities have not yet communicated on this subject. https://t.co/upH8jNJ5pE pic.twitter.com/R2Ln6d5768

— Casus Belli (@casusbellii) September 27, 2023