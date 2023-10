Le dimanche 17 septembre, un village situé au cœur de la Côte d’Ivoire à proximité de Bouaké a été le théâtre du décès de 7 enfants, tandis que 59 personnes au total ont été admises à l’hôpital en raison d’une maladie d’origine encore non identifiée.

Entre 5 et 12 ans

Cinq individus ont perdu la vie au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bouaké, tandis que deux autres sont décédés à Niangban, un village situé à environ trente kilomètres au sud, selon une source médicale. "Nous avons au total 59 (personnes) hospitalisé(e)s" au CHU de Bouaké, "majoritairement des enfants et quelques adolescents", a révélé cet informateur, relaient les médias français comme Le Figaro. Les symptômes de la maladie se manifestent par des épisodes de "vomissements" et de "diarrhées", a confirmé le chef du village de Niangban, Emmanuel Kouamé N’Guessan. Les victimes décédées avaient entre 5 et 12 ans.

Un bouilli de maïs ?

Le dimanche, un auxiliaire de santé l’a averti, en signalant que des enfants étaient en train de souffrir de graves conséquences. Selon des informations provenant d’un proche du chef du village, Célestin Kouadio Koffi, des rumeurs laissent entendre que la cause de la contamination pourrait être liée à une bouillie de maïs. Zitanick Amoin Yao, la mère de la première victime, a témoigné qu’elle avait acheté de la bouillie pour son fils.

Elle a expliqué qu’après avoir ressenti le besoin d’aller aux toilettes, son enfant a commencé à vomir. "Nous sommes retournés à l’hôpital et ils nous ont dit d’aller au CHU de Bouaké, c’est là-bas qu’il est mort", a-t-elle relaté.

