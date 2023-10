Jeudi 12 octobre, l’avocat de Sylvia Bongo Ondimba Valentin, l’épouse franco-gabonaise de l’ancien président du Gabon Ali Bongo Ondimba, a confirmé son incarcération. Elle était en résidence surveillée depuis un coup d’État militaire fin août, sous l’accusation de détournements présumés de fonds publics.

"Procédure illégale" et "arbitraire" ?

Me François Zimeray, avocat de Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a confirmé jeudi que sa cliente avait été incarcérée tard mercredi soir. Il a vivement critiqué cette action en la qualifiant de "procédure illégale" et "arbitraire". D’après la presse gabonaise, Sylvia Bongo a été incarcérée à la prison centrale de Libreville tard mercredi soir, à la suite d’une prolongée audience devant un juge d’instruction. Le 28 septembre, elle avait été inculpée, notamment pour des chefs d’accusation tels que "blanchiment de capitaux" ainsi que "faux et usage de faux". Depuis le coup d’État du 30 août qui a renversé son mari, elle était en résidence surveillée à Libreville.

La mère et le fils

Les militaires, qui ont destitué son mari en alléguant des fraudes électorales, avaient des soupçons publics concernant l’ex-première dame. Ils l’accusaient d’avoir influencé son époux, affaibli par les séquelles d’un AVC en 2018. Ils affirmaient qu’elle était la dirigeante de facto du pays, aux côtés de leur fils Noureddin Bongo Valentin, et qu’elle aurait détourné d’importantes sommes d’argent public, rappellent les médias français comme Le Figaro. Depuis le début du coup d’État, Noureddin Bongo est en détention, faisant face à plusieurs accusations, dont "corruption" et "détournements de fonds publics".

