Certains vantent ses vertus, tandis que d’autres mettent en garde contre ses effets potentiellement nocifs pour les intestins. Découvrez les bienfaits du jus de citron ainsi que les précautions à prendre avant d’entamer une cure.

Les bienfaits du jus de citron

Le citron, bien que possédant un goût acide, est en réalité alcalin et peut jouer un rôle essentiel dans l’équilibrage de l’acidité corporelle. Il s’avère bénéfique pour réduire les inflammations, faciliter la digestion et stimuler l’élimination des graisses. Ce fruit est réputé pour stimuler la sécrétion de bile dans le foie, participant ainsi à la décomposition des nutriments et à la régulation du métabolisme des graisses. De plus, l’acidité du jus de citron limite les effets du repas précédent sur le taux de sucre dans le sang.

Les effets sur le corps après une semaine

Selon les conseils du nutritionniste Raphaël Gruman, partagés sur le site Topsante.com, les acides présents dans le citron facilitent le processus de détoxication du foie, lui permettant d’économiser de l’énergie pour d’autres activités. Le citron contribue également à purifier la peau et à lui redonner de l’éclat en resserrant les pores. Il réduit donc les imperfections, y compris l’acné. Par ailleurs, l’acidité du citron ralentit la digestion des glucides, aidant à prévenir les pics d’insuline. Il permet donc de réduire les risques de diabète de type 2.

Les précautions avant de commencer une cure

Avant d’entamer une cure de jus de citron, il est recommandé d’attendre une demi-heure avant de boire ou manger. Optez pour des citrons non traités ou biologiques, pressés à la maison. Cependant, les personnes souffrant de troubles rénaux, de problèmes de vésicule biliaire ou de brûlures d’estomac devraient éviter le jus de citron. A noter que le jus de citron est déconseillé avant 4 ans.