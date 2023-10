Interrogé par le biais de son avocate, Stéphane Plaza, l’animateur préféré des Français, dénonce "des allégations totalement extrapolées, voire mensongères", et des "accusations fantaisistes".

Le populaire animateur Stéphane Plaza fait face à des allégations de violences conjugales par trois anciennes compagnes, selon une enquête publiée par Mediapart le 21 septembre. Les témoignages recueillis dépeignent un homme très différent de son image publique, accusé de violences verbales et physiques. L’une des ex-compagnes décrit comment l’animateur lui aurait violemment tordu les doigts, provoquant une douleur intense. Une autre ancienne compagne, rencontrée à travers l’émission "Recherche appartement ou maison", raconte une relation toxique marquée par des menaces et des humiliations. Selon les témoignages, Stéphane Plaza aurait utilisé des pressions psychologiques pour maintenir plusieurs relations sérieuses en même temps, provoquant ainsi des situations conflictuelles et traumatisantes pour ses partenaires, rapporte Franceinfo.

Des accusations "diffamatoires et injurieuses"

En réponse à ces accusations, Stéphane Plaza a dénoncé des allégations "totalement extrapolées, voire mensongères" par le biais de son avocate. Cette dernière ajoute que "la plupart de ces allégations ne sont pas étrangères à trois femmes qu’il a fréquentées et qui, finalement éconduites, se sont liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens". L’animateur a également porté plainte pour harcèlement et cyberharcèlement contre les femmes qui l’accusent. Les avocats de Stéphane Plaza ont ensuite qualifié les accusations de "diffamatoires et injurieuses" et ont accusé Mediapart d’être complice du dénigrement public de leur client.

De son côté, le groupe M6, pour lequel Stéphane Plaza est un animateur phare, n’a pas encore réagi publiquement à cette affaire.

