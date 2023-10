Gad Elmaleh a fait savoir le mercredi 13 septembre qu’il se produira sur scène le 2 octobre prochain en marge d’un spectacle de bienfaisance visant à soutenir les sinistrés du séisme au Maroc. Toutes les recettes de cet événement seront dédiées au ’Fonds spécial 126’, une initiative mise en œuvre par le gouvernement marocain pour venir en aide aux personnes concernées.

’Show Solidarité Maroc’

Gad Elmaleh, acteur et humoriste originaire de Casablanca, a décidé de manifester son soutien envers les Marocains qui ont été frappés par l’un des séismes les plus puissants de leur histoire. Il a annoncé son intention d’organiser un spectacle comique au Dôme de Paris le 2 octobre prochain, une initiative visant à apporter son aide à cette cause. L’ensemble des fonds recueillis lors du ’Show Solidarité Maroc’ seront intégralement versés au ’Fonds spécial 126’, une initiative mise en place par les autorités marocaines dans le but d’apporter une assistance immédiate aux victimes de cette tragédie qui a touché le pays. Un dernier bilan officiel indique que 2946 personnes sont mortes et 5674 blessées, rapporte TF1Info.

"Il faut faire quelque chose de concret"

Gad Elmaleh ne sera pas seul puisqu’il sera accompagné de Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet. "Il faut faire quelque chose de concret, car il faut reconstruire les villages, les écoles. C’est une catastrophe, ils n’ont plus rien. Il y a le soutien psychologique, mental, affectif, patriotique, tout ce qu’on veut, mais il faut de l’argent pour qu’ils se relèvent. C’est aussi concret que cela", a dit Gad Elmaleh dans une interview accordée au Parisien. "Ma famille n’a pas été touchée directement par le séisme, car elle habite à Casablanca, mais les Marocains, c’est ma famille, le Maroc, mon pays", a-t-il souligné.

