La célèbre actrice d’Alerte à Malibu a décidé de se séparer de ses vêtements. Une pièce spéciale risque d’attirer les convoitises : le fameux maillot de bain rouge !

Pamela Anderson veut donner un nouveau souffle au contenu de son dressing. Très écologiste, la comédienne de 56 ans ne veut pas jeter ses affaires.

L’ancienne compagne d’Adil Rami a opté pour le recyclage. Ainsi, l’ex-participante de « Danse avec les Stars » va mettre aux enchères l’intégralité de ses vêtements : simples ou signés par les grands stylistes. La célèbre blonde a expliqué son choix dans le magazine People aux Etats-Unis. Elle estime que son style a "évolué au fil des années" et elle veut que d’autres personnes profitent de ses pièces vestimentaires. Son maillot de bain rouge légendaire dans la série "Alerte à Malibu" va sûrement connaître un succès fou lors des enchères.

Par contre, Pamela Anderson n’a pas donné plus de détails sur la future mise en vente de sa garde-robe. On ne sait pas encore si elle va les poster sur Vinted comme font les nombreux anonymes ou si elle a choisi d’organiser une vente aux enchères spéciale. Sans aucun doute, les fans du look de Pamela Anderson vont se bousculer pour obtenir un article. S’habiller avec les vêtements de sa star préférée, que demander de mieux ?