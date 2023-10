Le groupe de presse américain Gannett a récemment publié une annonce inhabituelle sur le site d’emplois "Dayforce". Le poste en question ? "Taylor Swift Reporter". Il s’agit d’une offre d’emploi visant à trouver un journaliste spécialisé dans l’actualité de la célèbre pop-star Taylor Swift.

Une offre d’emploi inhabituelle a attiré l’attention sur le site "Dayforce". Publiée mardi 12 septembre par le groupe de presse américain Gannett pour les journaux USA Today et The Tennessean, publication locale du réseau USA Today Network, elle vise à trouver un ou une journaliste spécialisé (e) dans l’actualité de la pop-star Taylor Swift.

Probablement un job de rêve pour les fans de Taylor Swift

Gannett constate que "le nombre d’admirateurs de Swift a atteint des sommets sans précédent, tout comme l’importance de sa musique et de son héritage" aux États-Unis et dans le monde. "Recherchons un(e) journaliste expérimenté (e), tourné (e) vers la vidéo et capable de saisir l’impact musical et culturel de Taylor Swift", selon l’annonce. Ce travail peut être un rêve pour les "Swifties", ou les fans de Taylor Swift.

Il faut un ou une journaliste "créatif et énergique"

Le groupe veut recruter "un rédacteur ou une rédactrice énergique, photographe et pro des réseaux sociaux, qui aura une soif insatiable pour tout ce que fait Taylor Swift sur toutes les plateformes". Il lui faut "un journaliste créatif et énergique qui rende compte de l’enthousiasme autour de la tournée actuelle de Swift et de son prochain album, tout en apportant une analyse réfléchie de sa musique et sa carrière".