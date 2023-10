Survenue le 8 octobre à Los Angeles, la mort de Burt Young a été rapportée par le New York Times le mercredi 18 octobre. Le quotidien américain affirme avoir été informé par la fille de l’acteur. Cette triste nouvelle est d’ailleurs confirmée par son manager Lynda Bensky à l’agence Reuters.

Un acteur accompli

La mort de Burt Young laisse un grand vide dans les univers du petit et grand écran. Cet acteur né s’est surtout fait un nom dans son rôle dans la saga Rocky. Il jouait le rôle de Paulie Pennino, ami boucher de Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Ses performances dans les six suites originales de ce film lui ont valu d’être nominé aux Oscars du meilleur acteur dans un second rôle.

Burt Young a également joué dans bien d’autres films. Citons en exemples Le pape de Greenwich Village, Il était une fois en Amérique, sans oublier Chinatown. L’acteur doit aussi sa renommée à ses apparitions au petit écran, comme dans les séries The Rockford Files, M*A*S*H et Baretta.

Retour sur une vie bien remplie

La mort de Burt Young amène à faire une petite rétrospection sur sa vie bien remplie. De son vrai nom Gerald Tommaso DeLouise, il a vu le jour à New York le 30 avril 1940. Young n’a même pas 20 ans quand il a servi dans le corps des Marines dans les années 1950. Par la suite, le futur « Paulie » a repris ses études à l’Actors Studio de Lee Strasberg. Au terme de sa carrière d’acteur, il était devenu peintre.