Les enfants d’Alain Delon ont déposé plusieurs plaintes contre Hiromi Rollin. Cette dernière répond à ces graves accusations.

Des plaintes

Anthony Delon, Alain-Fabien Delon et Anouchka Delon pensent que leur père Alain Delon est "sous emprise" de Hiromi Rollin qui vit à ses côtés depuis 2019. Comme le rapporte TF1, la fratrie a déposé plusieurs plaintes contre cette femme notamment pour "harcèlement moral", "abus de faiblesse", "violence sur personne vulnérable" et "maltraitance animale".

Rien à se reprocher

Au micro du journal Le Parisien, Hiromi Rollin a répliqué face aux enfants Delon. A noter que ces derniers l’ont récemment expulsée de la maison de l’acteur. "Vis-à-vis des plaintes déposées à mon encontre, je suis sereine, car toutes les accusations portées contre moi sont mensongères", a-t-elle expliqué. La femme de 60 ans a souligné qu’elle n’a absolument rien à se reprocher. En ce qui concerne sa vie affective, elle s’est dit "bouleversée, profondément affectée".

Comme un couple normal

Concernant la relation qui la lie à l’acteur, elle a réfuté la qualification de "dame de compagnie" employée par la famille d’Alain Delon. Selon ses dires, ils se comportent comme un couple normal avec des gestes tendres l’un envers l’autre devant tout le monde. "On s’embrassait, les enfants l’ont vu, ils savaient très bien que, jusqu’à l’AVC d’Alain, on partageait le même lit", a-t-elle détaillé en disant qu’elle est "écœurée". Face à cette situation, elle a ainsi décidé de porter plainte contre la fratrie pour "violences", "vol" et "dénonciation calomnieuse".

Retrouver leur vie d’avant

Hiromi Rollin pense qu’Alain Delon est manipulé par ses enfants. "Je ne sais même pas s’il est au courant de ce qu’ils me font subir depuis le 5 juillet", a-t-elle déploré. Toutefois, elle compte se battre en justice pour prouver son innocence en espérant retrouver sa vie avec l’acteur. "Retrouver notre vie d’avant avec nos chiens et nos chats. J’espère aussi que la justice reconnaisse que j’ai été victime d’un coup monté", a-t-elle conclu.

