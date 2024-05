La princesse de Galles s’est retirée de la vie publique depuis quelque temps déjà. Cependant, elle s’est exprimée sur les réseaux sociaux après l’attaque au couteau qui s’est déroulé en Australie.

Kate Middleton n’est plus apparue dans les cérémonies publiques depuis plusieurs mois déjà.

La future reine a arrêté les sorties en public à cause de sa maladie

En janvier dernier, Buckingham Palace avait informé ses sujets que la princesse de Galles allait être absente pendant quelque temps à cause d’une intervention chirurgicale au niveau de l’abdomen. La communication officielle du palais n’avait pas fixé de date, évoquant seulement un retour après les fêtes pascales.

Malheureusement, l’épouse du Prince William a dû interrompre sa convalescence, le 22 mars dernier. La belle-fille du roi Charles s’est confiée sur les raisons de sa longue absence. Elle a avoué subir une chimiothérapie pour traiter un cancer. Le monde entier est ému par l’histoire de la maman de Georges, Charlotte et Louis.

La mère de famille de 42 ans avait justement expliqué dans sa vidéo qu’elle a préféré attendre que ses enfants soient au courant de la situation avant de faire une annonce publique. Depuis la sortie de cette déclaration filmée, Kate Middleton a fait une pause médiatique jusqu’à présent, privilégiant le repos et la sérénité auprès des siens.

Catherine Middleton a rejoint son mari pour apporter son soutien aux victimes de l’attaque couteau à Sydney

Le samedi 13 avril, la ville de Sydney a vécu une véritable tragédie. Couteau à la main, un homme a terrorisé les personnes présentes dans le centre commercial Westfield Bondi Junction.

Cet assaut a coûté la vie à sept personnes, sept autres victimes ont été blessées et ont dû être transportées rapidement à l’hôpital, selon les informations indiquées par les autorités. Face à ce drame, la femme du prince s’est emparée de son compte Instagram pour adresser un message de réconfort.

"Nous sommes choqués et attristés d’apprendre les terribles évènements survenus à Sydney plus tôt aujourd’hui. Nos pensées sont avec ceux qui sont affectés, notamment les proches de ceux qui nous ont quittés et les secours héroïques qui ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. "a indiqué le couple princier dans sa story. La publication a été signée par les initiales de William et Catherine.