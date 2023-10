Pascal Obispo a fait une confidence inattendue sur la fin de sa carrière.

Invité samedi 16 septembre dans l’émission « 1h avec… » de Bernard Montiel, diffusée sur RFM, le chanteur à succès, très apprécié par ses fans, a annoncé ses prochains projets et précise qu’il arrêtera sûrement sa carrière en 2025.

"J’arrête début février, je répète à Rome avec Giuliano Peparini qui est le nouveau metteur en scène des Dix Commandements, voilà parce qu’on fait une nouvelle version, et en mars on repart sur scène et après ça sera l’été prochain donc dans un an, même moins d’un an, on va faire les festivals", a-t-il d’abord confié. Pascal Obispo a ensuite fait une révélation inattendue. "À la rentrée, octobre, novembre, décembre, petite surprise je vais créer autre chose pour m’amener au 8 janvier 2025 et là, je dirais au revoir", a annoncé le chanteur de 58 ans.

La fin de sa carrière a donc l’air d’être fixée à 2025 pour l’artiste, à moins d’un changement d’avis de sa part d’ici là….