Invité au festival international du film de Tachkent en Ouzbékistan, Kevin Spacey a dû être transporté d’urgence à l’hôpital après avoir senti son bras gauche s’engourdir durant quelques secondes. L’acteur a passé une série de tests et une IRM.

Plus de peur que de mal pour Kevin Spacey à Tachkent

Alors qu’il vient à peine d’être déclaré non coupable dans une affaire d’agressions sexuelles, la vedette de House of Cards a été transportée d’urgence à l’hôpital au début du mois d’octobre. Cet incident s’est passé lors de son séjour en Ouzbékistan à l’occasion du festival international du film de Tachkent. Kevin Spacey aurait senti : "tout son bras gauche s’engourdir pendant environ huit secondes", d’après ce qui a été rapporté dans The Sun.

Pris en charge à l’hôpital, l’acteur a subi de nombreux examens. Fort heureusement pour lui, il ne présentait aucun problème cardiaque. Après, ce coup de frayeur, Kevin Spacey était donc de retour le soir même au festival et a rassuré le public sur son état de santé, relaie BFMTV.

Tourné vers l’avenir

Les accusations d’agressions sexuelles portées à son encontre ont quelque peu bouleversé la carrière de Kevin Spacey. Évincé de la dernière saison de House of Cards sur Netflix, retiré du casting du long-métrage Tout l’argent du monde, l’acteur américain doit redorer son blason pour relancer sa carrière.

Blanchi depuis le mois de juillet, Kevin Spacey n’a pas mis longtemps pour retrouver l’écran. Il partage l’affiche du thriller Control de Gene Fallaize avec Lauren Metcalfe & Mark Hampton. La sortie en salles de ce film est prévue pour la fin de l’année. D’ailleurs, il a dit lui-même que "ses meilleurs rôles étaient encore à venir".

